"No es digno": Adame explota en 'VLA' contra su hijo ¡y lo deja sin su apellido!

Ciudad de México.- Alfredo Adame explotó en contra de su hijo Diego e inclusive le retiró el apellido, luego de enterarse que algunos medios de comunicación publicaron que aparentemente el actor lo extrañaba y tenía ganas de hacer las paces con él.

Desmintiendo esta información durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, Alfredo dejó en claro que en este momento no desea saber nada de su retoño.

Yo a este Diego Adame… Diego Banquells, perdón, no tengo relación con él, ni me pone sentimental, ni me hace falta ni lo necesito, ni absolutamente nada”, expresó.

Ante la duda sobre quién le había quitado el apellido o si fue decisión del joven, el conductor explicó:

Se llama Diego Banquells, no es Adame… porque yo quiero que no sea Adame, no es un digno representante del apellido Adame… la biblia dice: ‘honraras a tu padre y a tu madre’… ¿no?... yo siempre honré a mi padre y a mi madre.

Yo con Diego le di amor, cariño, respeto, apoyo, le di riqueza, le di todo lo que se le puede dar a un hijo, y de repente me dio un bandazo, así impresionantemente extraño, no me extraña porque la mamá paso años echándomelo en contra", añadió.

