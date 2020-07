Poncho de Nigris estalla contra los LGBTQ y conductor de 'VLA' se le va a la yugular

Ciudad de México.- Poncho de Nigris nuevamente dio de que hablar, luego que se declarara en contra de que las parejas homosexuales hagan manifestaciones de afecto en vía pública.

Durante una entrevista para Venga la Alegría, el ahora influencer comentó, que creció con un papá machista y que por esto no está acostumbrado a ver la homosexualidad como algo de lo más normal.

Yo soy del 76, vinimos de una generación donde fuimos educados por un papá machista, todos tuvimos un papá machista los que somos de los 70's, entonces a un homosexual no lo veías como que, '¡wow! Mi super amigo', o sea no se veía normal", admitió Poncho.

El famoso, consideró que no existe tal cosa como la bisexualidad, pues para él solo existe el gusto por hombres o por mujeres, también señaló que la exhibición de esto en redes sociales podría ser nocivo para los niños.

Yo no veo norma, ni lo quiero ver normal, o sea a los bisexuales, ahora hay millones y millones y podría echarme a mucha gente en contra, pero o te gustan los hombres o te gustan las mujeres. En TikTok se ha visto que un hombre se besa con una mujer y luego con otro hombre, eso no está normal, yo creo que todavía no es época como para que sea normal", dijo.