¿Quién es Naya Rivera, la actriz de 'Glee' desaparecida? Así ha sido su vida y carrera

Estados Unidos.- La actriz y cantante Naya Rivera conmocionó al mundo la noche del 8 julio, tras desaparecer en el lago Piru, pues se encontraba en un bote junto a su pequeño hijo de 4 años dando un paseo. Pero, ¿Quién es Naya Rivera?, conoce todos los detalles.

Naya es una artista de 33 años, nacida y criada en Santa Anita, California, tiene desendencia puertorriqueña, afroamericana y alemana. A la edad de 15 años comenzó a componer canciones, pero su primer trabajo importante fue a los 4 años interpretando a 'Hilary Winston' en la comedia producida por Eddie Murphy, The Royal Family en 1991. Así mismo, tuvo pequeños papeles en las series The Fresh Prince of Bel-Air, Cosas de casa y Baywatch, pero en el año 2009 saltó a la fama interpretando a 'Santana López' en la serie musical Glee.

Naya sostuvo una relación sentimental con el rapero Big Sean, pero a los tres meses de separación se casó con el actor Ryan Dorsey en 2014, pero no todo fue color rosa, pues en el año 2017 Rivera fue arrestada por violencia doméstica debido a una pelea que tuvo con su esposo; un año después, 2018, los cargos se desestimaron y le pusieron fin a su matrimonio.

En el año 2016 Naya publicó un libro titulado Sorry Not Sorry, donde cuenta su experiencia con los problemas alimenticios; anorexia y y relata la dolorosa experiencia de un aborto, pues este fue espontáneo mientras actuaba para la serie Glee.

Fue galardonada como Mejor Artista en el año 2011 y 2012, también fue acreedora del premio como Mejor Cantante en el 2012 por la casa de People Choice Awards.

Fuente: Milenio