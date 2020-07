¿Ricardo Montaner hará dueto con la ex de su hijo? Sofía Reyes da contundente respuesta

Ciudad de México.- La cantante, Sofía Reyes, es considerada a día de hoy como una de las mejores artistas musicales del momento, pues desde el lanzamiento de su tema 1, 2, 3 no ha parado de brillar y generar éxitos.

Anteriormente, Sofía fue reconocida como la pareja del cantante Ricky, quien es hijo del cantante Ricardo Montaner, sin embargo, la relación terminó recientemente.

Lee también: "Estoy harto": Al borde del llanto, actor de Televisa muestra su tristeza por la crisis de salud

En el programa de espectáculos, De Primera Mano, se reveló que la joven estaría dispuesta a realizar alguna colaboración con su exsuegro o con su familia, pues ella aclaró que todo terminó en buenos términos con su ahora exnovio.

Te podría interesar: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Cuando surja una canción que queramos hacer juntos, claro que la vamos a hacer, yo lo quiero mucho y siempre lo voy a querer mucho, lo respeto uff, bastante, pero no tenemos una canción ahorita", dijo la cantante.

De igual forma, mencionó que sería lo mismo con quien fue su amor y sus hermanos, pues aún se llevan muy bien y considera que no habría complicaciones si es que se trata de trabajo.

Y lo mismo con Mau y Ricky, me encantaría hacer algo con ellos, me gustaría hacer algo con Camilo, Evaluna, todos me parecen talentosísimos y si, si surge, yo feliz, quedamos en buenos términos", aseguró Sofía Reyes.