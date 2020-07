¿Tania Rincón tiene Covid-19? Querida integrante de 'Guerreros 2020' revela tener síntomas

Ciudad de México.- Se ha desatado el rumor de que una querida integrante de Guerreros 2020 se encuentra enferma de Covid-19, pues ella misma en una historia de Instagram dijo que se sentía muy mal y por ello se hará la prueba y no arriesgarse ni a sus compañeros del reality de Televisa, ¿Acaso se trata de Tania Rincón?

El pasado miércoles 8 de julio la querida participante del reality, Brenda Zambrano, ha compartido una historia en su cuenta de Instagram donde responde a un fan que le señala que se ve muy cansada, a lo que ella respondió que se sentía así, además de enferma y con escurrimiento nasal.

Me siento mal, me siento cansada, además de que ya tengo moco aquí, de hecho me voy a hacer otra prueba de Covid-19 para descargar", dijo Brenda.

La guapa 'Blanca Nieves de Tamaulipas', como le apoda Carlos 'El Zar' Águilar, aseguró que no cree estar infectada de coronavirus, pero para evitar exponer a sus compañeros ha decidido someterse a la prueba.

De igual manera expresó que si su novio, Guty Carrera, no lograba salvarse de la sentencia y era expulsado del show era muy probable que ella también lo abandoné pues no siente que sea lo correcto el quedarse si no está su amado, pues el verlo apoyándola mientras compite.

Fuente: Instagram @zambranoc