Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, hace 'babear' a todo Instagram al lucir figurita de guitarra

Cou0301mo vamos evolucionando con los anu0303os y haciendonos de criterio mau0301s amplio , adquiriendo herramientas que nos van formando en la vida. Aceptando lo que somos sin tratar de cambiarnos. Ya que de esa manera es como todo se empieza a transformar . Sin amor propio es difiu0301cil ser feliz y prosperar. No se trata de ser mau0301s valiente ,sino de quererte cada diu0301a mau0301s . Si eso lo logras, haste a la tarea de ayudar a que otros tambieu0301n se quieran como tuu0301 aprendiste amarte. El mejor momento, la mejor edad, el tiempo perfecto es estar vivo.