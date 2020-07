Thalía manda contundente mensaje a los que piden que deje TikTok por su edad

Ciudad de México.- No es un secreto que la cantante Tahlía es una de las personalidades más peculiares de redes sociales, pues sus publicaciones nunca están exentos de elementos cómicos, originales y sobre todo, extravagantes.

Y como no podía ser de otra manera, un reciente video que la también actriz publicó en su cuenta de TikTok no fue la excepción. En él se muestra disfrutando de la piscina en un día soleado desde donde expresó:

Ustedes no me pueden decir que ahora van a quitarnos el placer, el gozo, el gusto de tiktokear ¡no, no y no! Tiktokero hasta la muerte”, dijo la famosa.