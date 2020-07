¡Tómala Carlos Rivera! Cynthia confiesa en 'VLA' lo que está dispuesta a hacer ¿por dinero?

Ciudad de México.- Como cada jueves, la mañana de este 9 de julio los conductores de Venga la Alegría tuvieron que ventilar intimidades de su vida privada en pleno programa durante la sección ¿Quién se atreve?.

Una de las primeras preguntas que las famosas del matutino tuvieron que responder si estarían dispuestas a realizar una sesión de fotos con 'traje de Eva'.

La primera en contestar fue la guapa Anette Cuburu, quien aseguró que ha recibido innumerables propuestas de este tipo, sin embargo, jamás ha aceptado ni aceptará.

Nunca lo haría, respeto a la gente que lo hace, qué valientes... pero no va conmigo, no me gustaría que lo vieran mis hijos", dijo 'La Güera'.