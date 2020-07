Tras veto de Televisa, querida exintegrante de 'Hoy' revela que pasó por grave enfermedad

Ciudad de México.- A casi un año de haber sido despedida de Hoy repentinamente y quedar vetada de Televisa, la querida astróloga Mhoni Vidente confesó que se enfrentó a un nuevo reto en su vida pues hace unos meses pasó por una grave enfermedad.

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, la pitonisa de origen cubano explicó que hace algunos meses se contagió de coronavirus y ella misma se atendió para superar los síntomas de este padecimiento.

Ya les había comentado que yo siento que a mí me dio el virus el 14 de marzo, hace mucho y que me dio muy poco, que me dio un dolor de cabeza muy fuerte y de piernas y que no me podía parar", explicó.