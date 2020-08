¿Adiós TV Azteca? Carmen Muñoz elogia a productora de 'Hoy' y revela esto de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- La conductora Carmen Muñoz contó cómo fue su experiencia tras estar en Televisa e irse a TV Azteca a estrenar Enamorándonos, además confesó cómo fue su relación con la productora Magda Rodríguez y su verdadera reacción tras ser sacada del programa para que entrara Penélope Menchaca.

En entrevista con la periodista Mara Castañeda, Carmen recordó cuando el productor Salvador Ortiz de Televisa la llamó para que formara parte del programa Nuestra Casa.

Fui a las XEW cuando tenía su oficina y me súper emocioné. No me hizo casting. Me dijo: 'Tu casting es tu programa en Canal 11 ('De todo con Carmen'). Cuando me dijo trabajarás con Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy y Claudia Lizaldi me entusiasmé muchísimo porque dije, es un sueño trabajar con grandes de la televisión".