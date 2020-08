¿Adiós 'VLA'? TV Azteca 'desprecia' a Cynthia Rodríguez y querida conductora 'roba' su trabajo

Ciudad de México.- Desde hace unos días se comenta que el programa Este es mi estilo regresa a la pantalla chica en TV Azteca, sin embargo, ya se sabe quién sería la nueva conductora luego de que se rumoraran varios nombres.

Hace apenas unos días, el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV había revelado que la que presuntamente 'moría' por estar a cargo del programa tras la salida de Vanessa Claudio, era Cynthia Rodríguez a quien actualmente vemos en Venga la Alegría.

Como Claudio se fue a Suelta la Sopa en Telemundo, el director de contenidos en el Ajusco, Alberto Ciruana, presuntamente estaba buscando a una conductora para reemplazarla y ya había surgido el nombre de la actriz Marlene Favela, quien formaba parte de las filas de Televisa.

Tras esta noticia, Cynthia se habría molestado pues aparentemente ella quería conducirlo:

Se rumora que Alberto Ciurana buscaba a Marlene Favela para una nueva temporada pero quien no está de acuerdo es Cynthia Rodríguez. Cynthia se presentó en la oficina de Ciurana, quien al parecer no la pudo recibir, pero se rumora que está muy ofendida porque no la consideraron para realizar esta emisión", relató.