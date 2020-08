Al borde del llanto, El Coyote reacciona a burlas en contra de su hijo: "No se vale"

Estados Unidos.- En una entrevista con el programa Chisme en Vivo, José Ángel Ledesma, conocido artísticamente como El Coyote, reaccionó a las burlas que recibió su hijo José Emilio en redes sociales.

Durante esta plática, el cantante de banda confesó que sintió un profundo enojo cuando leyó este tipo de comentarios, pues aclaró que no tolera que sus vástagos sean víctimas de insultos y ataques.

A mí me han mentado la mad…, me han dicho gordo, panzón, barrigón, todo me han dicho, pero me están criticando a mí. Que se metan con tu hijo, eso no se vale", aseveró el sinaloense.