Alex Fernández confiesa que Vicente Fernández es el impulsor de su carrera

Ciudad de México.- El cantante, Alex Fernández, por medio de una entrevista confesó que su abuelo Vicente Fernández ha sido su inspiración en música, pues asegura que gracias él 'Don Chente' está más tranquilo con su retiro.

Él se siente bien, su vida siempre ha sido estar en su rancho y disfrutarlo, aunque esa espinita de querer volver a hacer algo o querer salir, porque le encanta cantar y él dice que no se ha retirado de cantar sino de los escenarios y esa como espinita como que ya se la sacó conmigo, porque siente que puede estar en el medio, como que se ve través de mí, entonces lo veo muy motivado y muy contento, muy feliz y estamos mejor que nunca”, dijo.

Además señala que desde hace tiempo el intérprete de 80 años a fungido como su mentor y mánager en su carrera, al estar siempre involucrado en su vida.

El que da todas las autorizaciones al final y no la llevamos muy bien, todo lo que he hecho desde el primer álbum y el segundo que ya tenemos, ha sido de la mano de mi abuelo, también mi papá me da consejos, la verdad soy bastante afortunado”, añadió.