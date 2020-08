¡Insólito! Pancho Barraza dice que es inmune al Covid-19 y explica por qué

Ciudad de México.- Durante una rueda de prensa a través de una transmisión en vivo, el cantante mexicano, Pancho Barraza, tuvo la oportunidad de promocionar La fuerza del amor, su más reciente sencillo.

No obstante, la presentación del tema quedó un poco de lado, ya que el artista abordó la situación que se vive y aseguró que su cuerpo "inmune" al Covid-19, virus que ha cobrado la vida de millones de personas.

Además, el grupero comentó que ha estado en contacto con personas que resultaron positivas a este virus, tal y como es el caso de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, así como de otros allegados.

He estado con muchas personas que lo han padecido y no me contagio, incluso, estuve con mi amigo Edén Muñoz y su agrupación y todos se contagiaron, yo conviví con ellos y no me pasó nada", recalcó.