Lorena de la Garza abre su corazón y relata las causas por las que no pudo embarazarse

Ciudad de México.- La actriz, Lorena de la Garza, mediante una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, relató la causas por las que no pudo tener hijos.

En su relato, la actriz señala que durante mucho tiempo tuvo algunos tumores en su cuerpo los cuales no le permitían embarazarse, sin embargo tuvo la fortuna de que se los quitaran y que le reconstruyeran la matriz.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Coach de 'La Voz' los traiciona y estrena famoso programa en Televisa

Sí perdí un bebé, estaba muy joven, y el problema que tuve es que me salieron tumores, muchísimo tumores, los cuales no sabía, pero me salieron", dijo.