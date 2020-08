Lorena de la Garza rompe el silencio y revela cómo fue su relación con Consuelo Duval en 'LHP'

Ciudad de México.- La actriz, Lorena de la Garza, mediante una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, relató cómo fue su relación con Consuelo Duval en La Hora Pico.

En su relato, la actriz señala que con Consuelo tuvo problemas laborales pequeños, como en toda familia, sin embargo con el paso del tiempo se volvían a hablar, pues al paso del tiempo se siguen queriendo.

Por otra parte, mostró su interés para que se volviera a realizar otra temporada de La Hora Pico, pero ahora sin Miguel Galván, quien lamentablemente falleció en 2008.

De una manera me gustaría que ese proyecto regresara con otro contexto pero con otro mismo equipo, obviamente Miguel ya no está, pero me gustaría trabajar con Adrián, con Consuelo, Reynaldo", dijo.