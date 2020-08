¡No se soportan! Gustavo Adolfo Infante arremete contra Chapoy: "Hacía brujería en Televisa"

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aclaró otra vez las razones detrás de su salida del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión y habló de su enemistad con Pati Chapoy.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el conductor de 55 años se sinceró y habló de su vida personal, además de callar rumores que rodean su salida del programa.

La explicación que me dan es que fue una decisión de la empresa, que estaba muy saturada mi imagen. (...) Soy exclusivo de Imagen, tengo exclusividad con ellos entonces dije pues si así lo deciden lo entiendo, todo es cíclico".

Afirmó que lo demás sigue igual y que lo único que dejará de hacer será 'Sale el Sol'. Posteriormente, Mara cuestionó a Gustavo sobre la titular de Ventaneando Pati Chapoy y le pidió hablar de sus diferencias.

Trabajé con la señora de Chapoy de 1985 a 1991, año en el que nos corren de Televisa a todos. Después yo me voy con Talina Fernández y luego con Verónica Castro. En ese inter, es cuando se privatiza la televisión estatal y se convierte en TV Azteca y Pati hace 'El medio del espectáculo' y luego 'Ventaneando'. Ahí nos alejamos y Pati no perdía la oportunidad de madr... cada vez que podía. Yo hacía radio".

Gustavo continuó diciendo que Chapoy es muy disciplinada y una "gran periodista ejecutiva", pero no una "periodista" como tal pues afirmó que "no es buena para entrevistas".

La respeto como periodista ejecutiva, no como periodista. Es muy carente de muchas cosas, no es buena para la entrevista, son varias cosas, pero total que no nos caemos bien".