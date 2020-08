'Quico' confiesa que el elenco de 'Chavo del 8' si dio show para Pablo Escobar

Ciudad de México.- Luego de que por años se rumoró que el elenco del ‘Chavo del 8’, comandados por Roberto Gómez Bolaños, fue requerido por Pablo Escobar para un show privado, el actor Carlos Villagrán que dio vida a ‘Quico’, habló sobre esa riesgosa situación.

Villagrán contó qué Pablo Escobar lo invitó a amenizar la fiesta de su hija por su cumpleaños, hecho que de verdad le “heló el cuerpo”:

Traían un portafolio, lo abrieron, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro, la abrieron y me dicen ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad que quiera de hasta 1 millón de dólares” se me heló el cuerpo, todo el cuerpo. No esperaba una cosa así”.

Cuando ‘Quico’ recibió la invitación para amenizar la fiesta de la hija de Pablo Escobar, el actor se encontraba en Bogotá presentando uno de sus shows.

Ante el temor de no saber cómo responder, Carlos Villagrán alcanzó a pronunciar que tenía un contrato de exclusividad y que por tal motivo no podía realizar ningún show para nadie más:

Pero lo que más llamó la atención de sus polémicas declaraciones fue que Carlos Villagrán dijo que ‘Chespirito’ y el elenco de ‘El Chavo del 8’ sí se reunieron con el capo colombiano cuando fueron de gira a tierras colombianas.

Sí amenizaron la fiesta de Pablo Escobar. Dejame decirte que yo después me arrepentí, no no te creas, pero no sé cuánto le ofrecieron a Roberto (Gómez Bolaños) pero me enteré que sí hicieron una fiesta con el narcotraficante”.