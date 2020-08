Sandra Echeverría revela si el rumor del amorío con Mauricio Ochmann afectó su relación

Ciudad de México.- Durante una entrevista para la cadena Univision, la actriz y cantante mexicana, Sandra Echeverría, explicó de qué forma la afectaron los rumores de un supuesto romance con Mauricio Ochmann.

En dicha plática, la intérprete de Televisa detalló que significó un momento incómodo y difícil para ella y Leonardo de Lozanne, su esposo, a pesar de que desmintió la versión que la involucraba con su colega.

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Coach de 'La Voz' los traiciona y estrena famoso programa en Televisa

A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) on Jun 5, 2020 at 9:30am PDT

View this post on Instagram

Fue un momento duro y gracias a Dios, mi esposo me apoyó y me decía 'no peles, no hagas caso'. Yo me engancho, él es más cool que yo", comentó la artista.