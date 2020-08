Tras 'rechazo' de TV Azteca y quedar sin empleo, Televisa da fuerte noticia a Marco Antonio Regil

View this post on Instagram

Cuando el COVID-19 llegou0301, al igual que otros conferencistas, tuvimos que cancelar por lo menos 10 eventos e incluso una campanu0303a publicitaria que seriu0301a nuestro ingreso mau0301s fuerte del anu0303o ud83dude22 Sin embargo, siempre hay una oportunidad en medio del caos y durante estos tres meses he tenido la oportunidad de enfocarme al 100% en nuestro primer curso en linea, que planeamos 1 anu0303o antes y a la salud de Bernie y ambas cosas van muy bien ud83dude03 Hoy celebro que Bernie ha vuelto a correr y a jugar y agradezco lleno de emociou0301n que ya tenemos el honor de servir a mau0301s de 5,000 personas en nuestro curso y lo vamos a festejar ud83dude03 Nuestro equipo creciou0301 de 3 a 7 personas en momentos difiu0301ciles y los resultados se han multiplicado en bendiciones y crecimiento para nuestra primera generaciou0301n de alumnos, de quienes yo tambieu0301n aprendo mucho al ver su transformaciou0301n ud83dudc9cud83dude4fud83cudffd Si hubiera estado viajando y distraiu0301do con eventos y campanu0303as, las cosas tal vez seriu0301an muy diferentes. Hoy digo gracias por lo que es, por lo que se presenta, por los retos y por las bendiciones, aunque a veces vengan con un saborcito amargo, como una buena medicina ud83dude4fud83cudffdud83dudc9c Si tuu0301 eres una de esas 5,000 personas en el curso, mil gracias por tu confianza y espera pronto una sorpresa en el grupo privado de facebook para nuestra celebraciou0301n exclusiva ud83eudd17ud83dudc95 u00a1Gracias, gracias, gracias! ud83dude03ud83dude03ud83dude03 u00a1comparte aquiu0301 abajo por lo menos una bendiciou0301n u oportunidad que has recibido en estos tiempos de retos! . . **Para integrarte a nuestro curso en linea simplemente toma la masterclass gratuita que estau0301 disponible haciendo click en el menuu0301 de mi biografiu0301a o visitando mi sitio oficial y ahiu0301 sabrau0301s si este curso es para ti ud83dude03ud83dudc4dud83cudffdud83dudc4dud83cudffd** . . . #gratitud #cambiatuhistoria #cambiatuvida #crecimientopersonal #marcoantonioregil . . . Foto @jorgito_a_campos @jorgitocampos