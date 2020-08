'Acapulco Shore': Tras ser atacada por estar con Dania, Talía 'explota': "Estoy hasta la ma..."

Ciudad de México.- Acapulco Shore sigue estándo en la boca de los televidentes y de redes sociales, y esta vez fueron algunas exparticipantes las que salieron a la luz.

En las redes sociales, Talía enseñó que fue a visitar a Dania Méndez y a Rocío, por lo que la polémica se generó en contra de la shore con más tiempo porque se fue con 'el ser de luz' y no con 'el consejo'.

Talía no dudó en responderles a todos los que se opusieron a la relación con Dania, mecionando que "ella se junta con quien quiere" a través de sus redes.

La gente que me dice que por qué me junto con tales personas o por qué fui a visitar a ciertas personas ayer, que les valga v... con quién me junto, yo le hablo a quien yo quiera. Siempre he hecho lo que quiera, cuándo quiera y a la hora que sea, me vale v... lo que ustedes quieran o piensen".