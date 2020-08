Actriz de Televisa traiciona a José Ron al revelar su asqueroso secreto: "Sabía a ajo con cebolla"

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Eva Cedeño impactó a la audiencia de Minuto para Ganar VIP este domingo al traicionar a José Ron y confesar un asqueroso secreto del actor mientras grababan la telenovela Te doy la vida.

Mientras participaban en una dinámica de preguntas donde ambos tenían los ojos cerrados y tenían que apuntar a la persona que hacía lo que comentaba Héctor Sandarti, surgió la grotesca revelación.

"¿Quién de los dos siempre tenía hambre?", preguntó el conductor guatemalteco, a lo que Eva rápido apuntó a Ron mientras él se señalaba a sí mismo.

"Coincidieron los dos", dice Sandarti, a lo que el actor ríe mientras le pregunta a su colega: ¿Qué comía Eva? ¿Los besos a qué te sabían?".

A ajo con cebolla y atún", dijo la sonorense con una cara de disgusto.

"No no es cierto, échame porras", le dijo el actor, por lo que Eva no vio otro escape más que seguirle la corriente mientras comentaba entre dientes y algo dudosa: "No... con loción y a flores...".

Posteriormente, al ser 'balconeado' por su compañera de telenovela, el actor tapatío trató de explicar la situación y le puso un poco de sarcasmo:

Por las prisas comíamos rápido y era beso. Era huevo con algo o atún o licuados de ajo", dijo.

Para romper la tensión, Sandarti comentó: "No pasa nada, relájate amigo", sin embargo, la actriz ya le informó al mundo entero que el galán de telenovelas esconde un asqueroso 'secretito' en los foros. ¿Será?

La actriz reveló algunos secretos de su compañero de #TeDoyLaVida #MinutoParaGanarVIP uD83DuDE04uD83EuDD2DuD83DuDE05

https://t.co/nwySkLuE4H — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) August 10, 2020

Fuente: Twitter @Canal_Estrellas