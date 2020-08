Ángela Aguilar deja boquiabierto a todo Instagram con traje típico: "Diosa mexicana"

View this post on Instagram

Hoy conmemoramos la diversidad cultural, linguu0308istica y tradiciones de los pueblos indigenas. Por eso es importante que protejamos sus derechos y mantengamos vivo su legado. #Diu0301aDeLosPueblosIndigenas #Diu0301aPueblosIndigenas #VestidaDeMeu0301xico u2728