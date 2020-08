¿Borracho? Conductor de 'Hoy' 'traiciona' a productora en vivo: "A mí no me interesa Magda"

Ciudad de México.- Luego de anunciar su salida del programa Hoy de Televisa, el conductor y actor Jorge 'El Burro' Van Rankin se sinceró con la periodista Fernanda Familiar y reveló algo que le obligó a hacer la productora Magda Rodríguez en el matutino.

En su canal de YouTube, Fernanda Talks Home, comenzó la charla entre la periodista y 'El Burro', quien mostró una bebida a la cámara al inicio y dijo mientras bebía: "¿Dónde estás eh? Yo aquí con una limonada".

"¿Ya no tomas alcohol?", le preguntó Fernanda, mientras él sonreía y apuntaba a su vaso mientras decía con una sonrisa mientras se delataba: "Shhh".

Después de algunas bromas y risas, Fernanda le pide que se centre y que muestre bien su rostro a la cámara, ya que se veía más el cuadro que tenía atrás que él.

"¿Te pusiste bótox wey?", le pregunta la periodista, a lo que él responde que lo obligó a hacerlo la productora Magda Rodríguez en vivo, pese a que él le dijo que no le interesaba.

Pues me he puesto como tres veces… pero en el programa en vivo con la cámara aquí (señala a su rostro) porque me la pone la productora y yo le digo: '¿Para qué? A mí no me interesa eso Magda…'", dijo algo molesto.