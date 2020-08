Cambios en TV Azteca: Tras veto de Televisa y dejar 'Hoy', querida conductora llega a 'VLA'

Ciudad de México.- La conductora Anette Cuburu se reintegró a Venga la Alegría luego de que se ausentara por una semana entera para irse de vacaciones y pasar tiempo con su familia.

Cuburu desapareció de un día para otro del matutino de TV Azteca, por lo que en su momento todos se preguntaban qué había pasado con ella.

Algunos pensaban que también se había contagiado de Covid-19, ya que el matutino atraviesa una ola de contagios que logró afectar a Kristal Silva, Flor Rubio, 'El Capi' Pérez, Brandon Peniche y Ricardo Casares. Estos dos últimos aún no regresan.

Sin embargo, la conductora aclaró que estaba de vacaciones a sus fans, por lo que ahora está de vuelta en el programa, el cual ha atravesado por unas semanas difíciles en cuestión de rating.

Cabe recordar que la originaria de Baja California formó parte de las filas de Televisa hace algunos años. Estuvo en el programa Hoy de 2008 a 2009, donde formó una buena amistad con Galilea Montijo, sin embargo, no fue lo mismo con Andrea Legarreta.

Según declaraciones que hizo en 2019, no se habla con Andrea porque "ella sabe bien lo que hizo", confirmando que entre ellas no hay buena relación.

Anette estaba casada con un alto ejecutivo de Televisa desde 2004 hasta 2011, por lo que al divorciarse, él habría provocado que la vetaran de todas las televisoras.

Yo estuve vetada de todas las televisoras, de las que me digas, de teatro, de donde yo me parara. Había una orden de que no me dieran trabajo", confesó entre lágrimas.