Carlos Rivera: El drástico antes y después del exacadémico tras cambiar TV Azteca por Televisa

View this post on Instagram

#Riveristas, u00bfya estu00e1n cantando a todo pulmu00f3n con #Camaleu00f3nEs y @_CarlosRivera? ud83cudfb5Y cuando muera que sea de amor por tiud83cudfb5 u00bf#Quiu00e9nEsLaMu00e1scara? #LaMu00e1scaraGanadoraEs