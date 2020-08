Christian Nodal destapa la romántica y apasionada 'publicidad' que tiene con Belinda

Ciudad de México.- La tarde de este lunes, Christian Nodal, no se pudo resistir y decidió exponer en redes sociales los románticos momentos que hay dentro de su relación con Belinda.

Por medio de su cuenta de Instagram, Nodal se dejó ver bastante acaramelado con la también coach de La Voz Azteca, demostrando que, dentro de tantos rumores, según el sentir de ambos, hay mucho amor.

Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que me robaste el te amo más grande mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa' siempre. Te amo Belinda. Espero y esta publicidad nos dure pa' toda la vida mi amor”, destacó Nodal.