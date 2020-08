¡Escándalo en TV Azteca! Conductores de ‘VLA’ tendrían romance secreto: “Se irán a vivir juntos”

Ciudad de México.- Desde que se unió al elenco de Venga la Alegría, la popularidad de Roger González ha tenido un increíble repunte, esto sin lugar a dudas le ha abierto las puertas a muchos trabajos dentro del medio.

Sin embargo, se re ha revelado que podría estar dándose tiempo para un romance secreto con el ganador de MasterChef México 2018, Ismael Zhu Li, también conocido como 'El Chino'. Un amigo de ambos reveló la noticia a la revista TV Notas.

En dicha entrevista, la persona allegada a los famosos declaró que Roger no ha querido tocar el tema de su sexualidad, pero que esto no le ha impedido disfrutar de sus relaciones, pues señaló que en el pasado ha tenido noviazgos formales.

Sí, anduvo por tres años con el locutor, cantante y actor Jorge Anzaldo, con quien trabajó en 2017 en la obra Hoy no me puedo levantar, y además conducían juntos los programas de radio Wake up y Duro de domar; sin embargo, nunca habló de esa relación", dijo.