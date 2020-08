Esposa de Ferdinando Valencia responde a críticas de su cabello con contundente video

Ciudad de México.- La modelo, Brenda Kellerman, ha llegado a ser víctima de las críticas, no tanto por su aspecto físico, sino por su hermosa cabellera rizada.

Todo comenzó, luego de que una seguidora de Instagram de Brenda, le recomendó que se hiciera nuevos estilos de peinado o que probara nuevos 'looks'.

Lee también: Cambios en TV Azteca: Tras veto de Televisa y dejar 'Hoy', querida conductora llega a 'VLA'

La esposa del actor, Ferdinando Valencia respondió de manera directa, que:

Mi cabello no es un look, así es mi pelo y no voy a probar nada porque me encanta como lo tengo, gracias".