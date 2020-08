Ex de Alfredo Adame asegura que famosa chef fue amante del exconductor ¡durante 9 años!

Ciudad de México.- Durante una emisión más de Chisme no like, los conductores mostraron declaraciones de una ex de Alfredo Adame.

Durante la transmisión del canal de YouTube, Chisme no like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, mostraron una entrevista exclusiva con una de las exparejas de Adame, quien reveló una infidelidad.

Susan Quintana reveló que Adame le confesó que tuvo un amorió durante nueve años con una famosa chef, aunque prefería no dar su nombre para evitar demandas o cualquier situación legal.

Él de su boca me confesó que le puso el cuerno a Mari Paz durante 9 años con una chef, que no voy a decir el nombre, le dije que si ella no se daba cuenta y me dijo que 'no porque ella estaba en sus cosas'".

Javier fue quien dijo el nombre de ella, señalando a Many Muñoz como la presunta amante del exconductor de Televisa, dejando claro que ambos tienen derecho de réplica.

Momento en el minuto 30:00.

Fuente: YouTube Chisme no like