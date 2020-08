Martha Figueroa niega burlas a hijo de Érika Buenfil y envía mensaje a la actriz: "Que le baje"

Ciudad de México.- Martha Figueroa, conductora en diversos programas de Televisa, reaccionó a la polémica con Érika Buenfil y afirmó que la única razón por la que debe una disculpa a la actriz es por haberse equivocado al mencionar a su hijo, pues aclaró que ella nunca humilló ni se burló del adolescente.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, la periodista de espectáculos habló por primera vez de la controversia con la actriz, situación que se desencadenó luego de que Buenfil manifestó su gran enojo por la forma en la que Figueroa se refirió a su hijo Nicolás Buenfil en una emisión de Con permiso, donde además habló con Juan José Origel de otros aspectos de la vida de Érika.

Lee también: Terror en TV Azteca: Participantes de 'Survivor México', a punto de morir en pleno reality

Después de que denunció amenazas de internautas y desmintió que él se haya expresado mal de Nicolás, Pepillo Origel se disculpó con Érika durante la emisión de este lunes del programa Hoy.

Ahora Martha Figueroa a hablado al respecto, asegurando que ella en ningún momento humilló al hijo de la actriz, además de afirmar que Érika debe escuchar "antes de ponerse como loca" y exagerar situaciones.

Lee también: Cambios en TV Azteca: Tras veto de Televisa y dejar 'Hoy', querida conductora llega a 'VLA'

Se lo digo a Érika, que escuche antes de ponerse como loca y sobrerreaccionar de cosas, inventar cosas. Porque a mí todo mundo: 'Ay es que tú que eres madre, tú que eres mujer, te burlaste de un niño, humillaste a un niño'. No me burlé, no humillé, no dije despectivo y menos dije la palabra 'Zedillito' como dice Érika, dije 'el pequeño Zedillo dirige sus videos'. Punto. Nada más", expuso Figueroa.

No le veo absolutamente nada de malo, sí le molestó que diga el apellido que no tiene el niño, ofrezco como ya te dije una sentida disculpa, no pensé que le molestara cuando ella venía de hablar 20 minutos de eso", agregó, refiriéndose a la entrevista que Buenfil ofreció a Mara Patricia Castañeda.

Lee también: Golpe a Televisa: 'Filtran' a participantes de 'Exatlón' y TV Azteca confirma fecha de estreno

Al ser cuestionada sobre si ella también ha recibido amenazas de internautas, la conductora aseguró que no es su caso porque ella no se ha dispuesto a leer los ataques en redes sociales.

Avientan a su ejército de fans contra nosotros, que a mí eso me da idéntico porque yo no me como la cabeza leyendo lo que ponen los fans, pero sí te quieres pelear peléate por algo que sí sucedió no por algo que no", dijo.

No las he recibido porque yo no me fijo en tonterías, la verdad no me he puesto a leer más que todos los comentarios que llegaban ayer a una fotografía que subí del programa y Pepillo claro, ya me platicó y está muy enojado", agregó.

Lee también: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras 20 años al frente de 'Hechos', Alatorre recibe dura noticia

Finalmente, Martha Figuera reiteró que ella nunca cometió burlas contra Nicolás y volvió a describir la única situación por la que ofrece una disculpa a la actriz.

Ni me estoy burlando, ni ese choro de que dijo que yo no me mantenía, todo eso sobra, porque la hazaña que haya realizado de mantener a su hijo ella sola lo hacemos, y me incluyo en ese grupo, un montón de mujeres en México y en todo el mundo. Que le baje. Si lo que a ella le molestó fue que yo le pusiera apellido que no lleva el niño, ahí sí ofrezco una disculpa, que el niño se apellida Buenfil, no Zedillo", expuso.

Con todo el corazón, una disculpa Érika por no haber dicho correcto el nombre del niño, ya me enteré que se llama Nicolás de Jesús Buenfil. Entonces le ofrezco una disculpa al niño por decir mal su nombre. Fuera de eso no tengo nada absolutamente de qué disculparme", sentenció.

Fuente: De Primera Mano y TV Notas