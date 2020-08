Prima de Luis Miguel cuenta su plan con la indigente que sería Marcela Basteri

Ciudad de México.- En una nueva entrega de su entrevista para Ventaneando, Lorena de la Torre abordó las especulaciones y rumores que existen alrededor de Marcela Basteri, madre de su primo Luis Miguel.

La prima del cantante no descartó la posibilidad de que Marcela esté con vida, incluso, compartió cuál es su plan con Honorina Montes, a quien se asocia con la madre de 'El Sol de México'.

De igual manera, Lorena comentó que desea que Honorina Montes pueda conocer a Adua Basteri, además, hizo hincapié en el desinterés de Luismi con respecto a la aparición de la indigente.

Yo creo que a él le conviene convencerse de que ella no es su mamá para no seguir sufriendo, sino no se puede entender por qué mueve algo para despejar esa duda", reiteró.