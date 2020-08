¿Recuerdas a Eugenia Cauduro? Tras caer en depresión y subir 30 kilos, ahora vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Sin duda alguna Eugenia Cauduro es una de las actrices favoritas del público mexicano y hace unos días la actriz dio una increíble noticia a sus fans al anunciar que está de regreso en las telenovelas de la mano de Televisa.

La intérprete mexicana de 51 años anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que forma parte del elenco del melodrama Quererlo Todo, en donde dará vida al personaje de 'Esmeralda Santos'.

Según ha explicado, ella será la mejor amiga de 'Aarón', personaje que interpreta el primer actor Alejandro Tommasi en esta espectacular producción de Nacho Sada.

A pesar de ser una de las actrices más exitosas de la televisión mexicana, Eugenia tiene un duro pasado pues tras su primer divorcio, cayó en la depresión por 10 años y subió más de 30 kilos.

Por fortuna, Cauduro ya dejó atrás esta difícil etapa de su vida y ahora puede presumir los grandes cambios que ha logrado gracias al amor propio que se tiene.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenia suele compartir fotos de su drástico cambio y también escribe discursos motivacionales como este:

A medida que van pasando los años, entiendo que no se trata de cómo me veo si no en qué me voy convirtiendo".