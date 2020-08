Sergio Goyri expresa su amor por su novia y fans afirman que ella 'controla' sus redes: "Ridículo"

Ciudad de México.- Después del escándalo que impactó su carrera hace dos años cuando hizo comentarios despectivos y racistas de Yalitza Aparicio, el actor Sergio Goyri se ha seguido enfrentando a críticas en sus redes sociales por esa situación y también por su relación amorosa con Lupita.

En sus últimas publicaciones de Instagram, el intérprete que años atrás se consolidó como uno de los grandes villanos de las telenovelas de Televisa ha recibido algunos comentarios negativos por la forma en la que expresa su amor a su pareja.

Aunque la mayoría de los fieles seguidores de Goyri escriben mensajes de apoyo y muestras de cariño, el actor no se ha salvado de críticos comentarios que internautas le han hecho porque en casi todas sus publicaciones menciona a su amada, sin importar de qué trate el post o si aparece al lado de Lupita en las imágenes que esté compartiendo.

El pasado 6 de agosto, el histrión hizo su publicación más reciente de una fotografía en la que aparece junto a su pareja, en la cual no dudó en externar sus sentimientos por ella.

Algunos internautas aprovecharon ese post para especular que la pareja del actor podía estar detrás del manejo de su cuenta de Instagram, e incluso algunos lanzaron ofensas.

Sin embargo, fue en el post de un video que lo muestra caminando con unos caballos donde Goyri decidió dejar en claro por qué no pierde oportunidad para presumir lo mucho que ama a Lupita.

El actor respondió al extenso mensaje que le escribió una seguidora sobre el hecho de que siempre menciona a su pareja, internauta que fue tan lejos como para insinuar que Sergio podía sentir miedo de no hablar de su novia en redes.

Sergio Goyri fue contundente al responderle, ya que le externó:

Yo creo que no me he explicado, el sentirse enamorado no es algo de lo cual te tengas que sentir avergonzado o mantenerlo oculto, es simplemente compartir un sentimiento con la gente que crees que les importas, pero si tú nunca has experimentado ese sentimiento no es mi culpa, pero déjame decirte que es algo maravilloso que quieres que todo el mundo lo sepa, ojalá lo conozcas algún día. Mis respetos por tu opinión".