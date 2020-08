Terror en TV Azteca: Participantes de 'Survivor México', a punto de morir en pleno reality

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 10 de agosto se vivió un nuevo y emocionante capítulo de Survivor México en donde la preocupación se desató pues dos participantes estuvieron a punto de morir.

Todo ocurrió mientras los miembros de ambas tribus, Kuaukali y Oselokali, se encontraban en su campamento y Curvy Zelma e Isbo encontraron una raíz que parecía ser yuca.

Alex Sirvent y Miguel Ángel se animaron a probar este tuberculo, sin embargo, al parecer era venenoso y tuvieron una reacción que puso su vida en peligro.

Por su parte, Alex no paraba de gritar y moverse por todos lugares, generando más tensión entre los otros participantes del reality de TV Azteca.

Mike y Alex gritaban de un dolor fuertísimo, que les quemaba la boca, les decía 'has buches con esto', eso que les estaba quemando y no lográbamos detenerlo... Alex no podía hablar, no podía coordinar una palabra", explicó Lalo Urbina.