Traición en TV Azteca: Gustavo Adolfo Infante y elenco de 'VLA' darían duro golpe a Chapoy

Ciudad de México.- Los conflictos al parecer siguen en TV Azteca e Imagen TV, pues salió a la luz una supuesta traición del elenco de Venga la Alegría y de Gustavo Adolfo Infante a la titular de Ventaneando Pati Chapoy.

Luego de que el polémico actor Alfredo Adame señalara en el programa De Primera Mano, que el hijo de la conductora "era homosexual", esto se habría convertido en un circo mediático con el presunto objetivo de perjudicar a la periodista.

Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien tendría un as bajo la manga contra la conductora sería Gustavo Adolfo Infante en Imagen TV.

No lo hizo al aire, pero Gustavo tiene una entrevista con Alfredo Adame como de 10 minutos hablando del tema. Esta entrevista la podría estar soltando la próxima semana aprovechando que 'Ventaneando' está en su peor momento en más de 20 años al aire".

No es noticia nueva que entre Gustavo y Pati no hay una buena relación. Atrás quedó la época en la que ambos trabajaron juntos en Televisa pues el periodista hasta la acusó de hacer brujería y declaró hace apenas unas semanas que prácticamente eran enemigos: "No nos queremos ni nos saludamos".

Además, este supuesto pleito no solo sería entre Gustavo y la periodista, pues el youtuber ventiló otro conflicto presuntamente entre la producción de Venga la Alegría y Ventaneando en TV Azteca.

A los oídos de Rosario Murrieta (conductora y jefa de información) llegó el rumor de que en 'Venga la Alegría' estaría como invitado Alfredo Adame en la sección de espectáculos aprovechando que Flor Rubio regresaba al programa. Cuando Rosario se enteró, se movió y dicen en el Ajusco que se comunicó directamente con el dueño del canal para pedirle que le prohibieran al productor (Dio Lluberes) abrirle la puerta a Adame".

Según Quiroz, inmediatamente altos ejecutivos le habrían indicado a Venga la Alegría que deshicieran la invitación a Adame para evitar conflictos, por eso es que el conductor no se habría presentado en la emisión de este lunes.

Cabe declarar que esta información permanece en calidad de especulaciones ya que ni las producciones ni la conductora han hablado al respecto.

