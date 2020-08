Vicente Fernández Jr. afirma que Guillermo Pous será su abogado para defenderlo de Aylín Mujica

Ciudad de México.- El cantante, Vicente Fernández Jr., mediante una entrevista para el programa Ventaneando, reveló que será el albacea de Juan Gabriel, Guillermo Pous, quien lo represente legalmente, para arremeter en contra de Aylín Mujica, por difamación.

En su mensaje, el hijo mayor del 'Charro de Huentitán' señala que Pous será su abogado por la presunta difamación y daño moral en su contra por parte de la ya mencionada presentadora.

Además, Vicente asegura que las palabras de la también actriz no solo significan difamación, sino también se trata de discriminación y bullying, al ser cosas delicadas, tales como burlarse de la invalidez de su mano izquierda.

Quién me conoce sabe que es una difamación, yo no necesito una cláusula para salir adelante, mis padres me enseñaron a trabajar", dijo.