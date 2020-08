Zarelea, hija de Joan Sebastian, reaparece en Instagram y luce mejor que nunca

View this post on Instagram

Acabo de enamorarme de estas liu0301neas: u201cEspero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Espero que seas tan valiente que la gente piense que estau0301s loca al verte. Espero que le des importancia a lo importante. Y que no te importe lo restante. Que riu0301as Mucho y alto. Que des el canto. Espero que siempre que puedas,ayudes a los necesitados y que no des la vida por sentado.Que seas agradecida. Espero que quieras mucho y bien y que te quieran a ti tambieu0301n. Espero que seas feliz , extremadamente y que sea evidente, porque la vida es un balance de Felicidad y aprendizaje. Espero que nunca te conformes, pero si te transformes y que tu historia asombreu201d