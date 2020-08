Ante falta de empleo en Televisa, actriz despreció a TV Azteca y vende hamburguesas para sobrevivir

Ciudad de México.- La actriz Violeta Isfel sorprendió hace unos meses al declarar que ahora se dedicaría a vender hamburguesas para poder generar ingresos durante la crisis sanitaria por Covid-19.

Isfel, quien triunfó en telenovelas de Televisa como Clase 406, Lola Érase Una Vez y Atrévete a Soñar, decidió emprender un nuevo negocio en la cocina tras quedarse sin exclusividad en la empresa de San Ángel en 2016. La actriz incluso presumió su nuevo trabajo en el programa Hoy este junio.

Esta incertidumbre, agravada por la crisis económica que azota a todos durante estos meses, hizo que Isfel se activara y ayudada por su familia pusiera un negocio de hamburguesas que recientemente abrió sus puertas en Tizayuca, Hidalgo.

Su negocio llamado 'Isfel's burgers' se vende en el local 'La casa de Pepe's' y es todo un éxito. Aún con la crisis sanitaria, la actriz ha demostrado que siguen todos los protocolos necesarios para tener un negocio seguro para los clientes, quienes están fascinados por la comida que prepara la actriz.

Aunque tuvo que dejar las novelas por ahora ante la falta de trabajo en el ámbito artístico, Violeta no se ha retirado de la actuación del todo.

Luego de perder su exclusividad en 2016, aseguró que no podía pedir trabajo todavía en TV Azteca y que igual no pensaba hacerlo porque aunque ya no era exclusiva de Televisa, quería seguir trabajando ahí.

En Azteca todavía no puedo, ahí hay un rollo con Televisa que puedo tocar todas las puertas, excepto esa. Yo trabajo donde me den chamba, pero no voy a ir TV Azteca, no voy a tirar 24 años de carrera por ir a tocar una puerta".

Tal parece que el negocio resultó muy exitoso para Violeta, ya que sus fans todos los días le dejan mensajes de aliento y le piden abrir más negocios en distintos puntos de México. Incluso, en su cuenta de Instagram la actriz ha publicado algunos videos en colaboración con importantes marcas de alimentos, lo que deja más que claro su triunfo en esta faceta alejada de la actuación.

