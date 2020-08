Belinda relata la romántica declaración de amor de Christian Nodal: "Hubo fuegos artificiales"

Ciudad de México.- Belinda por primera vez en años ha dado declaraciones sobre su situación sentimental en exclusiva para TV Notas, en donde contó cómo fue la romántica declaración de amor de Christian Nodal para pedirle que fuera su novia, algo que aseguró era difícil decirle que no.

Los coaches de La Voz se han convertido en la pareja pública más mediática y famosa pues se asegura todo es publicidad para TV Azteca, pero las declaraciones por separado de ambos parecen desechar esa idea cada vez más.

Lo que puedo decirles es que estoy feliz y muy, muy enamorada. Acabamos de cumplir cuatro semanas y cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros", aseguró Belinda.

La interprete de Egoísta relató que conoció a Nodal mucho antes del reality de canto, mencionando que fue en los Premios de la Radio 2019, donde le cantó y bailó mientras se lucía al interpretar Amor a Primera Vista, al parecer desde ese momento el flechazo fue por ambas partes.

De hecho, a Christian lo conocí hace poco menos de un año en la entrega de los Premios de la Radio 2019, en Grand Prairie, Texas. Debo confesarte que yo canté en esa ocasión el tema ‘Amor a primera vista’ y él estaba sentado hasta adelante, y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima. Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio", contó la cantante.

Tras esto señaló que no se hablaron para nada hasta en mayo que se reencontraron para grabar La Voz, pero para ella parecía que la conexión que había nacido realmente no existía pues creía que a él ella le caía mal, a tal grado fue su indiferencia que Belinda comenzó a caerle mal.

¿Te soy honesta?: cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado", confesó.

La situación poco a poco fue cambiando detrás de cámaras y ambos comenzaron a charlar más, hasta que él le envió una canción de amor, la cual aún no ha revelado ni un fragmento, dedicada a ella, detalle que le hizo saber que realmente era el indicado y que era digno de ser presumido ante todo el mundo.

Así es. Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo", señaló Belinda.

Finalmente la cantante contó que Christrian la llevo a pasar unos días en Puerto Vallarta donde le preparó una increíble sorpresa, la cual contaba con fuegos artificiales con los que le pidió que fuera su novia, algo imposible de rechazar según la artista.

Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble: me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’ Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor", finalizó Belinda.

Fuente: TV Notas