Christian Nodal, actual pareja de Belinda, confiesa que en el pasado tuvo un 'Amor Tóxico'

Ciudad de México.- El cantante, Christian Nodal, mediante una entrevista para el programa Break de las 7, confesó que en el pasado tuvo una mala relación, por lo que con ella se inspiró a componer la canción Amor Tóxico.

Pues este tema mucha gente adulta ya lo vivía no más que en este 2020 ya se declaró como ‘Amor Tóxico’ ya le pusieron nombre, título y yo quería hablar desde este punto porque yo tuve una la relación tóxica, pero no al punto de golpes, ni faltas de respeto, ni muchos, ni no va más por la onda de celos”, dijo.

Podría interesarte: Cambios en TV Azteca: Tras veto de Televisa y dejar 'Hoy', querida conductora llega a 'VLA'

Por otro lado, Nodal señaló que él no es una persona tóxica, pues se ha fijado mucho en el amor de sus padres, el cual por años a durado, por lo que a él le gustaría lograr algo igual.

Yo no soy tóxico realmente, no sé porque desde chiquito ver la relación que tienen mi papá y mamá ellos están juntos desde mucho tiempo, pues mi mamá tenía 17 y papá 19, y papá la amacizó desde temprana edad, el rollo es que vi el reflejo de su amor, a mí punto de vista sí he soportado cosas, pero yo no soy tóxico, yo creo que soy celoso al punto normal”, contó.