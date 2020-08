¡Desgarrador! Angélica Vale comparte en 'Hoy' su dolor por pérdida de familiar del que se distanció

Ciudad de México.- Angélica Vale atraviesa por un duro momento debido al sensible fallecimiento de su abuela paterna, un ser querido del que admite y lamenta haber estado distanciada por años.

En declaraciones para el programa Hoy, la actriz expresó su tristeza por la dolorosa partida de Elvira Castilla Herrera, madre de su papá Raúl Vale, además de asegurar que le hubiera gustado no haber desperdiciado el tiempo y haber compartido mucho más con ella.

Me dolió más porque no tuve una relación tan cercana con ella como me hubiera gustado, fue una relación diferente. Mi abuela tenía una forma de ser totalmente del otro lado, como antes, de los patos no le tiran a las escopetas", compartió Angélica al matutino.