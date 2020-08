"Es un hijo de la chin...": Laura Bozzo 'explota' contra ex de Frida Sofía al mentir en su show

Ciudad de México.- Los participantes de Guerreros 2020, Ferka y Christian Estrada, asistieron al programa de Laura sin censura en donde revelaron cosas personales.

Laura Bozzo comenzó a hablar de los muchos noviazgos de Estrada, quien confesó que él pensó que estaría solo 20 días en el reality show de Televisa, además, mencionó que sí tenía novia pero que su relación ya estaba llena de problemas.

Eran problemas de una relación. Yo decidí venir a México de un día para otro, entonces dije 'saber qué, me va a servir a mí. Yo no venía con la intención de buscar amor ni enamorarme. Yo vine a trabajar, no vine a conquistar a nadie".