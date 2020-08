¡Escándalo en Televisa! Ex de Frida Sofía habría tenido una relación gay con maquillista por fama

Estados Unidos.- El ex de Frida Sofía, Christian Estrada, sigue acaparando los medios y redes sociales con sus escándalos amorosos.

El participante de Guerreros 2020 se encuentra en una relación amorosa con Ferka, quien también forma parte del proyecto de Televisa. Su relación fue señalada como una búsqued de publicidad por parte de él, por lo que varias de sus ex han hablado de él, incluida la hija de Alejandra Guzmán.

En una entrevista, Estrada contó que ya no le importan los chismes porque está feliz con su novia y que ya no les da la importancia como en su momento estuvo envuelto. Recalcó que sí está llevando un proceso legal en contra de Frida Sofía, pero no dio más detalles.

Pero eso no fue todo porque un nuevo escándalo gira a su alrededor. Resulta que en Chisme no like, los conductores hicieron mención sobre sus exnovias y que mencionaron que podría tener cierta relación con hombres pero que no se había confirmado nada.

Nosotros tenemos un texto, no vamos a decir de quién es para proteger al informante, de que en realidad habría un maquillista llamado Tim que volaba a Christian de San Diego a Miami para cuidar a sus padres o abuelos".

Según Javier, las exnovias sospechaban que dicho hombre, que además era amigo de los ayudantes de Alejandra Guzmán, sería el supuesto sugar daddy de Estrada.

Recuerden que dijo en un audio, lo tenemos aquí, 'voy a hacer cualquier cosa con tal de ser famoso' y eso significa que si hay que romperse trabajando y romperse otra cosa, habrá que hacerlo, no sé".

Mencionaron que el maquillista tiene mucho dinero, tiene líneas de maquillaje, y que sus exparejas, tanto la de Miami como la de Nueva York mencionaron que tenían sospechas.

