¡Internet estalla! Samuel García se disculpa y lo llaman "el cáncer de México"

Ciudad de México.- Este lunes, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, causó revuelo en redes sociales, al soltar "comentarios machistas" a su esposa, Mariana Rodríguez, mientras hacían una videollamada; casi inmediatamente, Internet se llenó de comentarios criticando semejante actitud.

En consecuencia, horas más tarde, el legislador subió un video a su canal de YouTube disculpándose no solo con su esposa sino con todas las mujeres que se sintieron ofendidas.

A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras, me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa". (...) A las mujeres de Movimiento Ciudadano, una disculpa también, sé que las metí en broncas. De ustedes lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, mis aliadas en estos temas; hacen talleres, cursos diarios; invítenme, acéptenme porque quiero aprender".