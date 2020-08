Ninel Conde pone a la venta lujosa mansión de 43mdp: "La pandemia la afectó mucho"

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante, Ninel Conde, según un supuesto amigo ha puesto a la venta una lujosa mansión valorada en 43 millones de pesos pues la crisis económica la ha alcanzado debido a que por su estilo de vida la "pandemia la afectó mucho".

A TV Notas un supuesto amigo cercano de la cantante de 47 años ha asegurado que la interprete de Bombón Asesino vende su casa en 39 millones de pesos para poder pagar todos sus gastos ya que al no realizar show cada fin de semana se ha visto muy afectada.

Aunque aseguró que la cantante no se encuentra en crisis económica, sí se ve con muchos gastos que la orillan a prepararse y por ello ha decidido vender su propiedad.

Tanto así, no, sin embargo, el estilo de vida de Ninel no es fácil de sobrellevar sin ingresos constantes. Ella se está previniendo para lo que viene, pues además de que no tiene trabajo, ahorita se le vienen gastos importantes, pues con la demanda en contra de su ex, Giovanni Medina, por impedirle ver a su hijo, tiene que pagar abogados; además la renta de una casa en Malibú, en donde vive su hija Sofía, pues ya se graduó de la universidad", mencionó la fuente.