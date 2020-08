"No tengo de que arrepentirme": Carlos Cuevas sobre pleito legal con su hermana, Aída

Ciudad de México.- Desde hace ya algunos días, los hermanos Cuevas, Carlos y Aída, salieron a relucir en el medio del espectáculo, luego de que se confirmara un pleito legal entre los dos artistas.

Muchas cosas han pasado desde que se reveló el conflicto, no obstante, en una entrevista reciente con los medios de comunicación, al bolerista se le preguntó si estaría abierto a hacer las paces con su hermana y reconocer que hizo mal; su respuesta fue clara y contundente.

Yo soy un hombre de paz, en este tiempo de pandemia hay que aprender a perdonar y perdonarte a ti mismo, si no salimos de esto como mejores seres humanos, yo creo que somos bien bueyes no hay de otra".

…Es que yo no me tengo porque arrepentir, porque yo no estoy enojado con nadie, ni me pelee con nadie, ni insulté a nadie, no tengo de que arrepentirme bendito sea Dios", aseguró Carlos Cuevas.