Pedro Sola se confiesa en YouTube sobre sus exparejas y revela si ha ligado en aplicaciones

Ciudad de México.- Pedro Sola, conductor del programa de TV Azteca Ventaneando, volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales al hablar con gran apertura sobre cómo se ligaba en su juventud y acerca de las parejas que ha tenido en su vida.

En su más reciente video de YouTube, el presentador cuestionó a sus fans si alguna vez pensaron que él utilizaba aplicaciones para ligar, y luego los impactó al compartir su conocimiento sobre el tema.

Dispuesto a contar "toda la verdad", Sola inició el video contando cómo se entablaban relaciones en el "ambiente gay" cuando él era joven, además de dejar en claro que él nunca fue muy "ligador", pues siempre le ha resultado difícil iniciar conversaciones con personas que no conoce.

Para mí el ligue no fue fácil… Yo no puedo, o sea, yo puedo platicar con ustedes, con mis amigos, con la gente si por algo la conozco, pero así de la nada empezar a hablar, sobre todo ya en el plano del acercamiento más canchondón, no me sale", agregó.