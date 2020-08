Pleito en Televisa: Filtran audio de Sherlyn donde 'destroza' a Andrea Legarreta: "Pinc... vieja loca"

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa a nacido un nuevo pleito, pues recientemente TV Notas ha compartido el contenido de tres audios que se filtraron de la polémica actriz, Sherlyn Torres, en los cuales sin consideración ni reparo alguno 'destroza' a la querida conductora de Hoy, Andrea Legarreta, llamándola "per..." y "vieja loca".

El famoso brujo, Jorge Clarividente, ha denunciado que Sherlyn "es una mala persona", que fue ella quien lo mandó a golpear y que lo quiso contratar para hacerle brujería a Legarreta y perdiera su trabajo en el matutino de Telvisa, mismos que pasó a la revista antes mencionada.

Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma, en el programa Hoy; estaba empu..., me dijo: 'Mira, como dijo Alfredo Adame: 'Ésta es ¡una perra!'' Tengo los audios, ahora sí les paso los audios, porque los otros jamás los pasé yo, pero los pueden escuchar de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella; pero la verdad no es la dulce perita que todos creen", señaló Jorge.

Aseguró que la nueva mamá le pidió que embrujara a Andrea para que fuera despedida de Hoy, a lo que él se negó pues dice que solo se gana la vida para abrir camino al éxito de la gente y no para cerrarlos, además de que para él la conductora era "paz" y "ternura".

Primero me reí y luego me negué, le dije que no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos; así que no hice nada en contra de Andrea, ella es dulce, transmite energía y paz, es una ternura. Además, uno no puede andar por el mundo buscando el mal de la demás gente", señaló el brujo.

Jorge mencionó que Sherlyn siempre se ha manejado con la brujería y en varias ocasiones ha recurrido a él para que hiciera varios "trabajitos", por lo que advirtió a Legarreta de ella y le aconsejó que se cuidara de la actriz pues "hay muchas cosas ocultas".

Sí, ella siempre se ha manejado así. Andrea debe cuidarse y tomar sus precauciones, porque aunque es una mujer de mucha luz, uno nunca sabe quién es nuestro enemigo. Cuídate de ella, Andrea; detrás de una persona hay muchas cosas ocultas, y aunque Sher se muestre con su sonrisa alegre y dulce, no es así", afirmó Jorge.

Finlamente dijo que no buscaba dinero, solo que se hiciera justicia y lo dejarán en paz a él y a su familia pues no podía seguir viviendo con miedo e incertidumbre.

Sí, quiero que esto ya se termine. Si tiene miedo de que yo revele quién es el papá de su bebé, puede estar tranquila de que yo no diré nada; sólo deseo que me deje en paz, que me deje trabajar, ya la ley se encargará de lo que deba de ser. Que sea feliz en su faceta como mamá, y de mi parte le mando bendiciones”, finalizó.

Fuente: TV Notas