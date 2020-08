Tras estar 'trepada' en un árbol, Ingrid Coronado vive tremenda caída: "Me lastimé"

View this post on Instagram

Acabo de recibir una gran lecciu00f3n. u2063u2063 u2063u2063 De niu00f1a no me subu00eda a los u00e1rboles, porque me podu00eda caer. u2063u2063 u2063u2063 Ahora juego con mis hijos escondidillas, sardinas enlatadas, recolectamos aguacates y ellos se rayan de tener una mamu00e1 tan comprometida en sus juegosu2026 u2063u2063 u2063u2063 Por eso ahora, me subu00ed con mi vestido para la fotou2026 u2063u2063 u2063u2063 Y me cau00ed.u2063ud83dude43u2063 Y me lastimu00e9 gacho. u2063ud83dude30u2063 u2063u2063 Pero ha sido una cau00edda muy beneficiosau2026 u2063u2063 u2063u2063 Fue una llamada de atenciu00f3n de la vida. u2063u2063 u2063u2063 Debu00eda poner lu00edmites a algunas personas, y la cau00edda fue algo asu00ed como la gota que derramu00f3 el vaso que me obligu00f3 a moverme a otros lados.u2063u2063 u2063u2063 Ahora, me siento mu00e1s motivada, mu00e1s fuerte, mu00e1s animada e inspiradau2026u2063u2728ud83dude4cud83cudffbu2063 u2063u2063 u00bfTe gustaru00eda compartirme tus aprendizajes despuu00e9s de las cau00eddas? Te leou2026.u2063 u2063 Gracias por mi vestido hermoso a @boga_boutique_mr ud83dude0du2063 u2063 u2063 #Enseu00f1anzas #Niu00f1os #Niu00f1ez #Amor #Familia #Naturaleza #u00c1rboles #Feliz #Agradecida #Aprendizaje #Motivada #Animada #Inspirada #Fuerte